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استثمار
سحر نصر تهنئ السيسي والشعب المصري بالتأهل لمونديال روسيا
الإثنين 09 أكتوبر 2017 12:27 ص
سحر نصر 77
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سحر نصر تبحث مع رئيس البورصة تطوير سوق الأوراق المالية
سحر نصر 66
المال - خاص:
تقدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة القدم لصعوده إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.
وأشادت الوزيرة بما قدمه لاعبي المنتخب من أداء مميز ساهم في الوصول لنهائيات كأس العالم، وإسعاد المصريين، متمنية التوفيق للمنتخب الوطنى في كأس العالم المقبل.
سحر نصر
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