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سيـــاســة
القوات المسلحة تهنئ المصريين بالصعود لمونديال روسيا
الأحد 08 أكتوبر 2017 10:39 م
القوات المسلحة المصرية
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القوات المسلحة المصرية
بدور إبراهيم
تقدم الفريق أول، صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والمنتخب المصرى الوطنى لكرة القدم بمناسبة تأهل المنتخب الوطنى إلى كأس العالم روسيا 2018.
وصعد المنتخب المصري لمونديال روسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف
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