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سيـــاســة
البرلمان يهنئ المصريين بصعود المنتخب لمونديال روسيا
الأحد 08 أكتوبر 2017 10:31 م
محمد صلاح
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محمد صلاح
ياسمين فواز
تقدم مجلس النواب، مساء اليوم الأحد، إلى شعب مصر العظيم، بخالص التهنئة القلبية بعبور منتخبنا الكروى إلى مونديال كأس العالم لعام 2018، فى ذكرى احتفالاتنا بانتصارات حرب أكتوبر الخالدة.
وقال مجلس النواب في بيان أصدره منذ قليل إن منتخبنا القومى حقق نصراً غاب عنا طويلاً، بفضل جهود أبنائه الذين آلوا على أنفسهم أن يحولوا الحلم إلى حقيقة، فبذلوا ما بخلوا ليحققوا لشعب مصر وقيادته سعادة انتظروها، وليرفعوا أعلام مصر فى هذا الملتقى الدولى العالمى.
وتابع البيان أن مجلس النواب وهو يشارك الشعب المصرى العظيم فرحته وبهجته، يثق تمام الثقة فى قدرة فريقنا القومى على بلوغ مركز متقدم فى هذا المونديال الدولى الذى تتبارى فيه أعظم فرق العالم .
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