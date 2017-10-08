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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة يهنئ المصريين بالتأهل لمونديال روسيا
الأحد 08 أكتوبر 2017 10:28 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
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وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
هنأ الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشعب المصري، بمناسبة تأهل المنتخب القومي، لمونديال كأس العالم في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا.
وقدم البنا التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والاداري، لافتا إلى أن لاعبي المنتخب أثبتوا حرصهم الشديد على إسعاد ملايين المصريين وتحقيق حلمهم في التأهل لمونديال كأس العالم، ورفع اسم مصر ورايتها عاليا.
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