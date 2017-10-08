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سيـــاســة
الرئيس يستقبل منتخب مصر غدا
الأحد 08 أكتوبر 2017 09:45 م
الرئيس يستقبل منتخب مصر- أرشيفة
أخر الأخبار
الرئيس يستقبل منتخب مصر- أرشيفة
خاص
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعبي منتخب مصر وجهازه الفني غدا الاثنين، وفق بيان للرئاسة.
ووفق البيان ذاته، توجه الرئيس بخالص التهنئة للشعب المصري على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في روسيا، بعد فوزه مساء اليوم على منتخب الكونغو.
وأعرب الرئيس عن خالص سعادته بما قدمه لاعبو المنتخب وجهازهم الفني من أداء مشرف على مدار مباريات التصفيات، ونجاحهم بتوفيق من الله وبالإعداد الجيد والالتزام، فى الوصول لهذا الإنجاز الذي طال انتظاره، وإسعاد الشعب المصري العظيم.
وتوجه بتحية تقدير للجماهير المصرية التي قدمت نموذجاً رائعاً في مساندة منتخبها، ووقوفها بجانبه وتشجيعه بصورة مثالية، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز، وبما يعكس حضارة الشعب المصري وتاريخه العريق.
وأكد أن لاعبى المنتخب الوطني وأعضاء جهازه الفني قدموا مثلاً متميزاً لقدرة أبناء هذا الشعب وشبابه في تحقيق الإنجازات بالصبر والمثابرة، وننتظر منهم المزيد من النجاحات والإنجازات لرفع اسم مصر عالياً.
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