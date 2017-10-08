تعليق التأشيرات الأمريكية للأتراك

أمريكا وتركيا

سكاي نيوز عربية



أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا الأحد، أن بعثاتها في هذا البلد علقت جميع خدمات التأشيرات لغير الهجرة بمفعول فوري، بعد توقيف أحد موظفيها الأتراك.



وقالت السفارة إن "أحداثا أخيرة" ألزمت الحكومة الأمريكية بإعادة تقييم "التزام" تركيا أمن البعثات الدبلوماسية الأميركية وموظفيها في البلد.



وتابعت أنها بهدف تقليص عدد الزوار قررت "أن تعلق بمفعول فوري جميع خدمات التأشيرة لغير الهجرة في جميع المرافق الدبلوماسية الأمريكية في تركيا".