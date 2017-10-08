إغلاق الحرم الإبراهيمي بحجة أعياد العرش

الحرم الإبراهيمي

سكاي نيوز عربية



قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين والزوار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يعاد افتتاحه فجر الأربعاء المقبل، بحجة السماح للمستوطنين الإسرائيليين الاحتفال بـ"عيد العرش".



وسيتم إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى الحرم من البلدة القديمة، ولن يسمح بعبورها، فيما ستفرض قيود مشددة على السكان الفلسطينيين في أحياء الحرم والسهلة والسلايمة وشارع الشهداء وتل أرميدة وواد الحصين وحارة جابر، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.



ويأتي هذا الإغلاق تنفيذا لقرارات لجنة "شمغار" الإسرائيلية، والتي قررت تقسيم الحرم بين المسلمين والمستوطنين عقب مجزرة الحرم 1994.



راح ضحية المجزرة 29 مصليا وأصيب أكثر من 150 على يد مستوطن إسرائيلي، يدعى باروخ غولدشتاين، والذي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه المصلين في الحرم.