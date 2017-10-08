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نقل وملاحة
14 محضر تهرب جمركى بالأقصر
الأحد 08 أكتوبر 2017 08:33 م
إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر
أخر الأخبار
إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر
مها أبوودن
تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، من ضبط وتحرير 14 محضر تهرب جمركي بمحال تجارية بأسيوط وخلال أكمنة متفرقة.
وأوضحت الإدارة أن المضبوطات عبارة قطع غير سيارات مستوردة وإطارات مستوردة وملابس ولوازم ستائر وأدوات منزلية مستوردة وأحذية مستوردة.
وأشارت الإدارة إلى أنه تم التصالح في جميع المحاضر كما تم سداد التعويض الجمركى، و الغرامة الجمركية المستحقة التعويض والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.
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