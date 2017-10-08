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رياضة
بورسعيد تتجمع أمام شاشات مباراة مصر والكونغو
الأحد 08 أكتوبر 2017 08:08 م
محافظ بورسعيد
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محافظ بورسعيد
أمانى العزازى
تتجمع محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، أمام الشاشات التي تبث مباراة مصيرية لمنتخب مصر أمام نظيره الكونغولي، تقام بستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
ويتابع محافظ بورسعيد المباراة، عبر إحدى الشاشات العملاقة بحديقة سعد زغلول الشهيرة بالمحافظة.
فيما تكتظ مراكز الشباب والأندية بالمواطنين لمتابعة مباراة مصر والكونغو في التصفيات المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018 فى الشاشات التى تم وضعها بحدائق الشلام وسعد زغلول وبورفؤاد وكذلك بمراكزشباب الستاد وأكتوبر والزهور وشباب الحرفيين وشباب بورسعيد والعاشر ببو رفؤاد
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