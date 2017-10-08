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بورصة وشركات
مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة القاهرة وهبوط السعودية
الأحد 08 أكتوبر 2017 07:54 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأحد، بقيادة بورصة القاهرة، وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها السعودية.
وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة القاهرة كسب حوالى 0.8 % ليتجاوز 13998 نقطة مع صعود سهم العربية لحليج الأقطان 10 % ومؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.6 % ليرتفع إلى 3611 نقطة مدعوما بصعود سعر سهم شركة دريك آند سكل 4.7 % وكان الأكثر تداولا في البورصة .
وزاد مؤشرا سوق مال أبوظبى العام و بورصة البحرين بحوالى 0.4 % لكل منهما ليتقدما إلى 4430 نقطة و 1279 نقطة على التوالى بينما صعد مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 8138 نقطة بعد أن تعرض لخسائر لثلاث جلسات على التوالي خلال الأسبوع الماضى لسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.9 % ليسجل 7194 نقطة وسجلت أسهم البتروكيماويات أداء ضعيفا بعد هبوط الأسعار العالمية للنفط في نهاية الأسبوع الماضي وتراجع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 %.
و هبط مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.9 % لينزل إلى 5168 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 6661 نقطة
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