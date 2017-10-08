ولاد البلد وجمهورية الطوب الأحمر قريبا على المسرح

عرض ولاد البلد

سلوى عثمان



تجري حاليا بمسرح السلام بشارع القصر العينى، البروفات النهائية للعرض المسرحى "ولاد البلد".



العرض المسرحي من انتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، والذى من المقرر عرضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال مخرج العرض، محمد الشرقاوى، إن "العرض يتناول عدة قضايا من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، والفساد وقانون الخدمة المدنية، ونزوح الأقباط من العريش، والهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.



"ولاد البلد" من تأليف وأشعار مصطفي سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين، شادى أسعد ، وائل مصطفي ،عبد العزيز التوني ،آية جمال،شروق، ضحى محمد، رنا ابراهيم طلبه، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، وتأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر ، إستعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين و بيشوى شوقي.



كما يكثف المخرج إسلام سعيد حاليا بروفات العرض المسرحي الجديد "جمهورية الطوب الأحمر " المقرر إفتتاحه نهاية أكتوبر الجاري بشارع الألفي بوسط القاهرة ، كأول عرض مسرح شارع ينتجه مسرح الشباب .



وقال المخرج عادل حسان - مدير فرقة مسرح الشباب ، أن الفرقة تسعي جاهدة للخروج بعروضها للجمهور في كل مكان بعيدا عن المسارح المغلقة.





وأضاف أن حماس المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح لتجربة مسرح الشارع التي يقدمها المخرج إسلام سعيد، كان دافعا قويا لتبني مسرح الشباب للمشروع المقرر تقديمه في عدد من شوارع القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات ، من خلال برنامج جاري إعداده حاليا وسيتم إعلانه خلال أيام كتدشين لخطة طموحة تعمل علي تقديم عدة عروض لمسرح الشارع والأماكن المفتوحة والأثرية ، ومحطات المترو والقطار.



من جانبه عبر المخرج إسلام سعيد عن سعادته بتبني مسرح الدولة لعروض مسرح الشارع ، بالتوازي مع مشروعاته الإنتاجية المعتادة لتكتمل منظومة نجاح البيت الفني للمسرح الساعي لاستعادة الجمهور لعروضه.



"جمهورية الطوب الأحمر " عن نص لشادي ناجي ، دراماتورج ميسرة صلاح الدين ، ديكور عمرو الأشرف، ملابس نهي نبيل ، موسيقي وألحان داليا حسني ، وإخراج إسلام سعيد.

