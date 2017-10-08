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ثقافة وفنون
حلم صعود مصر للمونديال يتصدر برامج التوك شو
الأحد 08 أكتوبر 2017 06:09 م
ستاد برج العرب
أخر الأخبار
ستاد برج العرب
رحاب صبحى
يسيطر حلم صعود مصر لمونديال روسيا 2018 على برامج التوك شو بالفضائيات الخاصة
ورصدت المال أبرز اهتمامات الفضائيات بمباراة مصر والكونغو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا
يذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الكونغولي في الجولة قبل الختامية من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 على ملعب برج العرب، وتعد هذه المباراة مصيرية لمنتخب الفراعنة؛ من أجل تحقيق حلم الوصول لكأس العالم بعد غياب نحو 27 عامًا.
90" دقيقة" يرصد أجواء المباراة من مسقط رأس محمد صلاح وعصام الحضرى
يقدم برنامج " 90 دقيقة " التي تقدمه الدكتورة جيهان لبيب، على قناة المحور، فى الثامنة مساءً، حلقة خاصة عن مباراة منتخب مصر والكونغو المؤهلة لمونديال روسيا 2018، حيث يستضيف البرنامج عددًا من اللاعبين القدامي وعددًا من النقاد الرياضيين لتحليل المباراة، بالإضافة إلي تحليل الأداء التحكيمي وردود الأفعال قبل وأثناء وبعد المباراة.
كما تنتشر كاميرا برنامج 90 دقيقة، مع شبكة مراسلين في عدد من الميادين بالقاهرة الكبرى والمحافظات لرصد ومتابعة المصريين للمباراة المصيرية، ورصد أجواء الفرحة في مسقط رأس عدد من نجوم المنتخب الوطني مثل محافظة الغربية بلد محمد صلاح ، ودمياط مسقط رأس عصام الحضري
وتستعد القناة لعمل احتفالية ضخمة في حال فوز المنتخب وتأكد صعوده لمونديال روسيا بعد غياب استمر 27 عاما.
محمود معروف يعلق على أحداث المبارأة على onlive
يستضيف الدكتور معتز عبدالفتاح، استاذ العلوم السياسية، خلال برنامجه "حلقة الوصل على قناة "ON LIVE فى الحادية عشر مساءً الناقد الرياضي محمود معروف، وذلك للتعليق على أحداث مباراة "مصر والكونغو" في تصفيات كأس العالم.
تأهيل المنتخب المصرى بكأس العالم فى " على مسؤليتى"
يقدم الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجة "على مسؤليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" فى السابعة مساءً ، حلقة خاصة دون ضيوف لمتابعة احتفالات المصريين بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم.
" كل يوم " يتابع مبارأة مصر والكونغو على on e
يستضيف الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية ON E، فى السابعة مساءً ، كلا من الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق إنبي، وحلمي طولان، والناقد الرياضي إيهاب الخطيب.
ويتطرق الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، للحديث عن فرص تأهل المنتخب المصري لكأس العالم، بعد غياب 27 عاما، والتعليق على مباراة اليوم الحاسمة للمنتخب القومي أمام نظيره الكنغولي، والمزمع إقامتها اليوم على إستاد برج العرب .
النيل للرياضة تقدم تغطية خاصة عن منتخب مصر ومنتخب الكونغو
تنقل قناة النيل للرياضة، في السابعة مساءً، مباراة منتخب مصر ومنتخب الكونغو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا، في إطار متابعة المباراة الهامة والمصيرية في الصعود إلى بطولة كأس العالم بروسيا.
وتقدم قناة "نايل سبورت"، تغطية خاصة قبل المباراة تبدأ في الرابعة والنصف، ولقاءات مع الجماهير من كافة أنحاء الجمهورية، ولقاء خاص مع الكاتب الصحفي محمود معروف واستعدادات المنتخب للقاء المرتقب، كما يتطرق الى كواليس المشاركة في كأس العام 90، وأسرار تذاع لأول مرة عن مشاركة مصر في بطولات كأس العالم، كما تستضيف القناة نجم مصر ونادي الزمالك علاء عبدالغني.
وعقب نهاية اللقاء، تقدم القناة تغطية خاصة حتى الثانية بعد منتصف الليل، ولقاءت مع نخبة من نجوم كرة القدم، والإعلام الرياضي، ومنهم "الكابتن عصام عبدالمنعم، والكابتن هشام يكن، والناقد الرياضي جمال الزهيري، والمدرب محمد أبوالعز"، وتغطية خاصة للمباراة ولقاءات مع الجماهير.
الليلة: نجوم "مسرح مصر " فى ضيافة أشرف عبد الباقى
يستضيف برنامج عيش الليلة على قناة dmc فى التاسعة مساءً . كل من الفنانين على ربيع ومحمد عبد الرحمن نجوم مسرح مصر. حيث يدور اللقاء عن آخر أعمالهم الفنية، بالاضافة الحديث عن طفولتهما وذكرياتهما في مرحلة الدراسة، إلى جانب الكثير من الفقرات الترفيهية .
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