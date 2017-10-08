القمح والذرة والغاز أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر أكثر من 3 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 347 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة والغاز وغيرهم من السلع.



وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 9 سفن حاويات وبضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الأحد في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.



وأضاف الغندرو أن يجري تفريغ شحنة قمح تزن 58 ألف طن من علي متن السفينة "وادي سفاجا" قادمة من أوكرانيا، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 63 ألف طن قادمة من الأرجنتين علي متن السفينة "سيث سيز".



ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ شحنة سيارات عددها 539 سيارة ماركات مختلفة قادمة من اليونان علي متن العبارة "جراند ديترويت"، ويجري تفريغ شحنة فحم تزن 4 آلاف طن قادمة من أوكرانيا علي متن السفينة " آتا سويلر"، ويجري تفريغ شحنة غاز تزن 9 آلاف طن قادمة من الجزائر علي متن السفينة "نيفيجاتور اكليبس".



وأوضح الغندور أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل ورود 250 ألف طن بضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة.



وأكد الغندور أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون ومائتين وستون ألف طن، منهم 495 ألف طن قمح.



ومن جانبه قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 111 سفينة، وغادرت الميناء 10 سفن، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 34 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة، والداخلي 17 سفينة.



ووجه عطية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.



ميناء سفاجا

ومن جهة أخرى صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 1392 راكب و 130 شاحنة بضائع و 102 سيارة.



بينما شهد الميناء امس استقبال السفينة ATLANTIC وعلى متنها 114 طرد معدات بوزن 359 طن قادمة من فرنسا، والسفينتين امانة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 562 راكب و 79 شاحنة بضائع و 12 شاحنة عفش ركاب و 17 سيارة.



ميناء الغردقة

إلى ذلك يستعد ميناء الغردقة لمغادرة اليخت الامريكى هنيدا وعلى متنه طاقم مُكون من 5 أفراد متجه الى ميناء شرم الشيخ.



ميناء نويبع

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 237 راكب و 7 برادات و 10 تريلات وسيارة و باصان جيت، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 39 راكب و 31 براد و 7 تريلات.



فيما شهد الميناء امس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 696 راكب و 17 براد و 12 تريلا، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 200 راكب و 22 براد و 20 تريلا و 5 سيارات.



ميناء دمياط

وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، علاوة على 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء عدد ( 63 ) سيارة بحمولة 3020 طن قمح.



ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172934 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31624 طنا.



الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 15970 طن يوريا، و 10420 طن فوسفات، و 6300 طن رمل.