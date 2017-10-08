مينا للاستثمار : ندرس تبعات قرار جهاز مدينة السادس من أكتوبر

مينا للاستثمار السياحي والعقاري

رجب عز الدين



قالت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري إنها تدرس تبعات القرار الصادر من جهاز مدينة السادس من أكتوبر والخاص بإيقاف الأعمال بالأراضي غير المطورة للشركة بمنتجع مينا جاردن سيتي.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص بعض الأخبار المنشورة فى هذا السياق.



وقالت الشركة إن مساحة الأراضى التى تم إيقاف الأعمال بها تقدر بنحو 21 ألف متر داخل منتجع مينا جاردن سيتى.



وأضافت الشركة أن القيمة الدفترية للأراضى التى تم إيقاف الأعمال عليها مبلغ 2.1 مليون جنيه داخل المنتجع بنسبة 1% من إجمالى أصول الشركة والقيمة الدفترية للأراضى التى تملكها الشركة وغير المطورة حتى تاريخه، والتى تبلغ قيمتها 15.5 مليون جنيه داخل المنتجع بنسبة 6.2 % من إجمالى أصول الشركة البالغة 247.6 مليون جنيه وذلك طبقا لآخر قوائم مالية للشركة فى 30 يونيو 2017.



وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على السهم فى صباح اليوم لحين الرد على هذه الاستفسارات ثم أعادت التداول عليها فى نهاية الجلسة بعد إرسال بيان من الشركة.