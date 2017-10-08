حجز طعن جولدن بيراميدز ضد أوراسكوم للإنشاء للحكم





رجب عزالدين:





قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا، إن دعواها ضد شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية، تم حجزها للحكم بجلسة 28 أكتوبر الجارى .





وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: كان من المقرر نظر الدعوى التى تحمل رقم 3735 لسنة 2015 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة أمس السبت 7 أكتوبر للإطلاع والمذكرات، وقررت هيئة المحكمة حجزها للنطق فى 28 أكتوبر الجارى.





وتطعن الشركة فى الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006، الصادرة ضدها فى قضية سهل حشيس.





ورفضت محكمة النقض منذ أيام طعنا سابقا لجولدن بيراميدزا ضد شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية، كما رفضت المحكمة طلبا عاجلا للشركة فى 22 نوفمبر الماضى لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى 3 مارس 2015 حكما لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء والمقاولين العرب، فى النزاع مع جولدن بيراميدز.

قضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه، و43.4 مليون دولار، مضافاً إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.