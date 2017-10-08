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اتصالات وتكنولوجيا
القاضي: 12.5% معدل نمو قطاع الاتصالات
الأحد 08 أكتوبر 2017 02:13 م
ياسر القاضى وزير الاتصالات 66
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ياسر القاضى وزير الاتصالات 66
محمود جمال
كشف المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفعت إلى ٣.٢٪، مضيفا أن معدل نمو القطاع خلال العام المالي الماضي وصل إلى ١٢.٥٪، بينما بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات 2.1 مليار دولار.
وقال القاضي، في تصريحات صحفية على هامش معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات، إن وزارته بدأت الترويج لمشروعاتها خلال المحافل الدولية، ومنها جيتكس، لاسيما مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة.
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