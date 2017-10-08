باراديم تتولى تدبير 500 مليون جنيه لـ 3 شركات أدوية

المال ــ خاص:





تبحث شركة باراديم للاستشارات المالية، تدبير تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه، لـ 3 شركات أدوية، تعمل فى السوق المحلية، بغرض تمويل رأس المال العامل للشركات، وتغطية توسعاتها الصناعية.





وقال حسين عبدالحليم، الشريك التنفيذى بباراديم للاستشارات، إن الشركة تتولى مهام المستشار المالى للشركات الـ3 فى تدبير التمويلات المطلوبة، موضحاً أن الشركات تتواجد فى المناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وهى شركات مملوكة لرجال أعمال مصريين، رافضاً الإفصاح عن أسمائها.





وتابع عبدالحليم فى تصريح لـ«المال»، أن الشركات تختلف نوعيتها فى الحجم ما بين الصغيرة والمتوسطة، وترغب فى إضافة خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة التصنيعية، والحصول على مستحضرات جديدة.





وأشار إلى أن قرارات وزارة الصحة بتحريك أسعار الأدوية عززت من رغبة شركات الأدوية العاملة بمصر فى إنتاج المزيد من المستحضرات ذات معدلات الربحية المرتفعة، ما يدفعها لتدبير تمويلات جديدة.





واستطرد، أن باراديم تحاول تدبير التمويلات المطلوبة بعدة آليات، على رأسها الترويج للشركات أمام صناديق الاستثمار المهتمة بالقطاع الدوائى، بغرض المساهمة فى رأس المال، أو الحصول على قروض بنكية فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم الشركات الصناعية، التى تخلق بديلاً لمنتجات مستوردة أو تركز على التصدير، ومن المتوقع إغلاق واحدة من التمويلات خلال العام الحالى.





ووافقت وزارة الصحة، خلال النصف الثانى من العام الماضى على تحريك أسعار بعض المستحضرات الدوائية، بنسب محددة، تأثراً بالارتفاع اللافت فى أسعار الدولار، واعتماد الشركات على استيراد أغلبية المواد الخام، ما قوبل بالترحاب من الشركات فى محاولة لتقليل الخسائر التى تكبدتها جراء عدم قدرتها على تمرير زيادة التكاليف على أسعار البيع.

وأبدى تفاؤله بشأن تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، الذى يرتكز بشكل رئيسى قرب تشغيل حقل ظهر للغاز الطبيعى، بجانب الارتفاع الأخير فى أعداد السياحة الوافدة، ما يخلق مورداً للعملة الصعبة تعزز من الأداء الحكومى، وتقلل الضغط على الموازنة العامة.





ولفت الشريك بباراديم للاستشارات، إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والأدوية مرشحة لجذب المزيد من الاستثمارات، وعلى رأسها الخليجية فى المرحلة المقبلة، فى ظل قدرتها على تحقيق معدلات ربحية جيدة، بجانب حاجتها الحالية لضخ أى استثمارات مالية، لزيادة الطاقة الإنتاجية، واستغلال الطلب على المنتجات خارجياً.





تأسست باردايم، منتصف 2015، وتعمل فى مجال عمليات الاستشارات الاقتصادية، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، وترتيب عمليات التمويل، عبر زيادة رؤوس الأموال، والقروض، وإدارة صفقات الاندماج، والاستحواذ، وتتوزع الإدارة التنفيذية بين عبدالحليم، وشريكه شريف بلبل. ونشرت «المال» فى السابق استحواذ شركة الاستثمارات السعودية المتخصصة بالاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية، على %55 من أسهم مستشفى ابن سينا، لترتفع بالحصة إلى %85 من إجمالى رأسمال المستشفى، وبلغت قيمة الصفقة 50 مليون جنيه، وتولت باردايم مهام المستشار المالى للصفقة.

