الرقابة المالية تتسلم تقرير القيمة العادلة لغاز مصر

شركة غاز مصر

رجب عزالدين



قالت هيئة الرقابة المالية، إنها تسلمت تقرير القيمة العادلة لسهم شركة غاز مصر، والمعد من قبل شركة أصول عربية للاستشارات المالية.



وطلبت الرقابة المالية من البورصة المصرية، إيقاف التداول على السهم بشكل مؤقت لحين الاطلاع على التقرير.



وأسندت الشركة أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى "أصول عربية" للاستشارات المالية، بدلاً من شركة مباشر للاستشارات التى اعترضت عليها الرقابة المالية الشهر الماضى.



وطلبت الهيئة دراسة القيم العادلة لغاز مصر على خلفية ارتفاع سعر السهم بشكل قوى خلال الفترة الماضية.



وصعد سهم غاز مصر، خلال شهر أغسطس، لأعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد مقترح الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية.



وألغت إدارة البورصة التعاملات التى تمت على السهم على مدار أكثر من ثمانى جلسات متتالية.



وتنص المادة رقم "34 مكرراً" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أحقية الهيئة فى أن تطلب من الشركات المقيدة بالبورصة دراسة للقيمة العادلة للسهم، وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75%، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع أتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة ومدي وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.



يذكر أن أرباح "غاز مصر" ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة قدرها 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.