مؤشر EGX 30 يعوض خسائر الأسبوع الماضى ويتجه نحو 14050 نقطة

البورصة المصرية

منى عبدالباري:



يتوقع خبراء ومحللون، اتجاه البورصة نحو الصعود الأسبوع الحالى، بدعم من قطاعات البتروكيماويات والعقارات والسياحة، مما سينعكس إيجابا على المؤشر الرئيسى للسوق EGX30"" ليتجاوز 14000 نقطة.



وأشار المحللون إلى استمرار سيطرة الأداء العرضى على أداء الأسهم القيادية المستحوذة على الوزن النسبى الأكبر للمؤشر الثلاثينى، وهى البنك التجارى الدولى، و مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، و"جلوبال تيليكوم"، مع تركز حركة التداولات فى أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" .



وكان "EGX30 " قد خسر %0.05 من قيمته، ليغلق بنهاية تعاملات نهاية الأسبوع عند 13882 نقطة، مقارنة بارتفاع تجاوز الـ %1 الأسبوع السابق، وتراجع أيضا نظيره الدولارى بنسبة %0.03 ، ليغلق تعاملاته عند2670 نقطة.



وفى المقابل، واصلت المؤشرات الثانوية الارتفاع بشكل جماعى، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70» %3.19»، لينهى تعاملات الأسبوع عند 798 نقطة، كما ارتفع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %3.76 إلى 1789 نقطة.



وانخفضت قيم التداولات بـ 1.2مليار جنيه، لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.4 مليار الأسبوع السابق، فيما سجلت بورصة النيل تداولات قيمتها 8.2 مليون جنيه، وسط استحواذ الأسهم على %98.79 من التعاملات، فيما كان نصيب السندات من التداولات %1.21.



واستحوذ المصريون على نصيب الأسد من التعاملات بنسبة %74.77 من إجمالى تعاملات السوق، و الأجانب على%18.21 بصافى شراء 73.19 مليون جنيه، والعرب على %7.02، بصافى بيع 17.29 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



ورغم ذلك ربح رأس المال السوقى 20 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع %3 مغلقا عند 796 مليارا الأسبوع الماضى، مقارنة بـ 749 مليارا للأسبوع السابق.



ورجح محمد الأعصر، خبير أسواق المال، ورئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يستهل المؤشر الثلاثينى الأسبوع بتحركات عرضية، ليعاود الارتفاع مجددا لمستويات 14050 نقطة فى النصف الثانى من الأسبوع، مدعوما بتحركات قطاعى السياحة، والعقارات.



كما رجح مواصلة المؤشر السبعينى، ارتفاعاته إلى 815 نقطة، بدعم من أسهم قطاع البتروكياويات، بقيادة أسهم الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" متوقعا وصوله لـ 8 جنيهات، مقابل إغلاق 7.09 جنيه الخميس الماضى، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" لـ 14 جنيها، مقارنة بـ 12.92 جنيه بإغلاقات الخميس، و أسيك للتعدين "أسكوم" لـ 12.80 جنيه، مقارنة بإغلاق 11.97 جنيه الخميس الماضى، وسهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى لـ 6 جنيهات، مقارنة بإغلاق 5.17 جنيه الخميس.



و وسط توصياته بالشراء لأسهم المؤشر السبعينى، استبعد " الأعصر" تأثر أسهم قطاع البنوك الأسبوع الحالى بقرار البنك المركزى، برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10 إلى %14، على أن يسرى القرار اعتبارا من 10 أكتوبر، فيما رجح اتجاه البنوك نحو الصعود بدءا من الأسبوع المقبل، مع استقرار المؤشر الثلاثينى عند 14000 نقطة، فيما فوق.



ومن جانبه، توقع دكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار مواصلة السوق صعودها فى تداولات الأسبوع الحالى، مع مواصلة المؤسسات اتجاهها الشرائى الانتقائى، على أسهم قطاعات البتروكيماويات، والعقارات، والشركات صاحبة العائدات بالعملة الأجنبية، والشركات المصدرة.



وبنهاية الأسبوع الماضى، كان نصيب المؤسسات من التعاملات %35.34 ، بصافى شراء 123.59 مليون جنيه، و الأفراد %64.66، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



واستبعد تأثر أسهم القطاع البنكى بقرار «المركزى» رفع الاحتياطى الإلزامى، مشيرا إلى أن التداعيات السلبية للقرار شهدتها السوق الأسبوع الماضى، مرجحا سيطرة الثبات على حركة قطاع البنوك الأسبوع الحالى، أو حدوث تراجع طفيف.