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بورصة وشركات
جدل حول مصير أرباح المطاحن
الأحد 08 أكتوبر 2017 01:59 م
المطاحن
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المطاحن
أسماء السيد:
توقع محللون، وبعض مسئولى شركات المطاحن، أن تتأثر نتائج أعمال الشركات سلبًا نتيجة قرار وزارة التموين اﻷخير، الخاص بتطبيق المنظومة الجديدة لمحاسبة الشركات بـ 500 جنيه مقابل طحن طن القمح الواحد، على أن تُجمع مخلفات الطحن «النخالة» لصالح الوزارة للتصرف فى بيعها.
يذكر أن وزارة «التموين» كانت تتيح لشركات المطاحن حرية التصرف فى المخلفات دون تحصيل أى مقابل للطحن، قبل تطبيق المنظومة الجديدة المشار إليها فى أغسطس الماضى.
وأكدوا أن إيرادات شركات المطاحن تعتمد بشكل أساسى على بيع النخالة مستفيدة من ارتفاعات أسعارها فى أوقات بعينها، ومن ثم تتراجع الأرباح مقارنة بفترات سابقة، فى حين أكد مسئولى الشركات أنها ستلجأ ﻹضافة نشاط الاستثمار العقارى، للخروج من المأزق واستغلال الأراضى المتاحة .
وحققت شركات المطاحن إجمالاً ارتفاعات كبيرة بأرباحها خلال العام المالى المنقضى، بنسب تترواح بين %50 إلى %182.5، لتحتل شركة مطاحن «شمال القاهرة» نسبة الصعود الكبرى بقيمة أرباح بلغت 56.5 مليون جنيه مقارنة بـ 20 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة .
وقالت رضوى السويفى، رئس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة» للاستثمارات المالية، إن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بحرمان شركات المطاحن من بيع «النخالة»، بداية من الشهر المنقضى، من المتوقع أن يضرب هوامش ربحية الشركات خلال العام المالى الجارى 2017 – 2018 .
ورجحت، أن تشهد مؤشرات أداء الشركات لشهر أغسطس المنقضى هبوطًا كبيراً فى الأرباح، نتيجة نظام الأسعار الجديد، الذى من المرجح أن ينتج عنه انخفاض فى هامش مجمل الربح، خلال العام المالى الحالى، مقارنة مع العام المالى 2016-2017.
وأضافت، أن «فاروس» تنتظر ظهور نتائج أعمال الشركات عن الشهر الماضى ، للوقوف على قوة التأثير وأى الشركات سيكون تأثرها أكبر، ولفتت إلى أن الشركات يمكنها البحث عن بدائل عن طريق استغلال أصولها الثابتة من الأراضى المتاحة حول الشركات .
فيما توقعت فرح حمزة، محلل مالى بشركة «بلتون» المالية، أن يكون لقرار المنع تأثير طفيف على مزيانيات الشركات ولذلك لعدة أسباب، مشيرة إلى أن التخوف يكمن فى مدى التزام الحكومة بسداد مستحقات الطحن .
وأوضحت أسباب توقعاتها التى تتمثل فى عدة عوامل، منها ضآلة حجم النخالة المُستخرجة من طحن طن القمح الواحد، وأن الـ5.5 طن قمح يمكن الحصول من خلالها على طن واحد من النخالة، إذ تمثل النخالة نسبة %18 فقط من طن القمح .
وأضافت، أن الوزارة حددت سعر طن القمح 500 جنيه، وأن %10 من سعر طن بيع «النخالة» مقابل قيام الشركات بالتسويق لبيع النخالة لصالح «التموين»، ما يعنى أن اﻷثر ليس مبالغًا فيه، لكن الشركات تراه كبيرًا بسبب استفادتها فى مواسم معينة من ارتفاع أسعار البيع، ووصولها لمستويات 4000 جنيه.
وتابعت، أن قرار الوزارة يحمل فى طياته أمر إيجابى يتمثل فى حصول الشركات جميعها على نفس المبالغ، ما يجعلها تتمكن من تحقيق معدلات ربحية متقاربة، إذ أن بعض الشركات تقع فى أماكن مختلفة عن غيرها، ما يجعل هناك اختلافات فى الأسعار .
وأشارت إلى أن غالبية الشركات تمتلك محفظة أراض عقارية، فى مختلف اﻷنحاء يمكن استغلالها، والنشاط العقارى كطريقة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح .
يُذكر أن شركة مطاحن مصر العليا، كانت أول شركة مطاحن مقيدة تلجأ لإضافة النشاط العقارى خلال 2012، من خلال إنشاء برج يضم مكاتب، ومحلات، وشقق سكنية، على أرض للشركة 900 متر بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، كما أعلنت بعض الشركات مؤخرًا عن إضافتها لنشاط العقارات .
من جانبه، قال عرفات بدراوى، مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن القرار الذى عمم مؤخرًا من المتوقع أن يؤثر على أرباح شركته خلال الفترة المقبلة سلبًا، إذ يصل نصيب الشركة من طحن طن القمح 438.5 جنيه عقب خصم الضرائب.
وأضاف أن حرية الشركات ببيع النخالة كان يتيح لها تحصيل مبالغ أكبر، مشيرًا إلى أن النسبة الغالبة من إيرادات شركته عن بيع أسعار النخالة، لا سيما فى فترات ارتفاع أسعارها، لافتًا إلى أن آخر سعر بيع للنخالة كان 3500 – 3700 جنيه للطن الواحد، وأحيانًا كان يتخطى تلك الحدود السعرية فى مواسم معينة .
وأشار إلى أن شركته تعتزم إضافة نشاط الاستثمار العقارى للحفاظ على معدلات ربحيتها، منوهًا أن شركته تمتلك محفظة أراض كبيرة غير مستغلة بـ5 محافظات .
وأوضح أن شركته تشكلت لجنة متخصصة لبحث سُبل استغلال الأراضى، عن طريق مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج .
وأرجع ارتفاع أرباح شركته خلال العام المنقضى بشكل أساسى لارتفاع إيرادات بيع النخالة، وارتفعت أرباح الشركة خلال العام المنقضى بـ %109، وحققت 276 مليون جنيه مقارنة بـ 121 مليون جنيه، خلال العام المالى السابق له .
وأظهرت القوائم المالية ارتفاع إيرادات الشركة لتسجل 4.2 مليار جنيه مقارنة بـ3.7 مليار جنيه، خلال العام المالى 2015 – 2016، مقابل تكاليف بقيمة 3.7 مليار جنيه مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة المناظرة للعام المالى السابق له .
وفى سياق متصل توقع محمد شلبى مدير علاقات المستمرين بشركة مطاحن شمال القاهرة، أن يؤثر القرار على معدلات الربحية، لاعتماد الشركات بشكل أساسى فى تحقيق ارباح على ايرادات بيع «النخالة»، التى كانت تصل لمستويات سعرية عند 3700 جنيه .
وأضاف، أن الشركات اصبحت محكومة بالحصول على مبلغ محدد كمقابل للطحن، باﻹضافة إلى %10 من سعر بيع النخالة كمقابل للتسويق للحوكمة لبيع «النخالة»، ولكن سابقًا كانت تمتلك حرية التصرف ببيع «النخالة» بأسعار متفاوته.
وكشف عن اعتزام شركته إضافة النشاط العقارى قريبًا باستغلال أراضيها المتاحه، موضحًا أن الشركة تعتزم طرح مشروع أبراج سكنية وتجارية تُقام على مساحة 6000 متر بمدينة نصر، رافضًا الإفصاح عن أى معلومات إضافية .
وأرجع ارتفاع الأرباح خلال العام المنقضى إلى ارتفاع أسعار بيع النخالة خلال تلك الفترة، إذ تربعت شركة «شمال القاهرة» على رأس شركات المطاحن التى صعدت بأرباحها، محققة النسبة اﻷكبر .
وحققت الشركة 56.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2016-2017 مقارنة بـ20 مليون جنيه خلال الفترة السابقة له، وأظهرت القوائم المالية ارتفاع الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة، لتسجل 1.6 مليار جنيه مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة .
فيما أكد صلاح الدين أمير، مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة فى تعليق مقتضب، تأثر الشركة بتطبيق تلك المنظومة.
يُذكر أن الشركة نجحت خلال العام المنقضى فى التحول من الخسارة للربحية، إذ حققت الشركة أرباح بقيمة 50 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 17 مليون جنيه، خلال العام المالى السابق له، بإيرادات سجلت 1.1.2 مليون جنيه مقارنة بـ 905 مليون خلال العام المالى المُناظر .
فيما تراجعت أرباح الشركة بشكل واضح خلال شهر أغسطس المنقضى الذى يُعد الشهر اﻷول لتطبيق المنظومة لتسجل 1.5 مليون جنيه مقارنة بـ مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى و4.7 مليون جنيه خلال يوليو 2017 .
وتوجد 7 شركات للمطاحن تتبع وزارة التموين، تطحن 7.5 مليون طن قمح سنويًّا، هى: «الإسكندرية، وشرق الدلتا، ووسط وغرب الدلتا، ومصر العليا، ومصر الوسطى، وجنوب القاهرة، والجيزة، وشمال القاهرة».
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