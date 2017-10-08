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استثمار
حماية المستثمر يدعم شركات السمسرة بـ4.25 مليون جنيه
الأحد 08 أكتوبر 2017 01:56 م
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
شركات السمسرة 55
أحمد علي:
قرر مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، صرف دعم نقدى لشركات السمسرة يبلغ 4.250 مليون جنيه، خلال الشهر الحالى.
قال اللواء ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن دعم شركات السمسرة عبر منحها مبالغ مالية يأتى فى إطار النظام الأساسى له الذى يتيح إمكانية استخدام %1 من أمواله فى تطوير السوق.
وأضاف: هذه ستكون المرة الثانية التى يتم توجيه دعم نقدى لشركات السمسرة، بعد أن وزع الصندوق دعمًا بقيمة 3.750 مليون جنيه فى يناير الماضى.
وأوضح أنه سيتم توزيع المبلغ على شركات السمسرة وفقًا لاشتراكات العضوية الدورية التى تُسددها سنويًا، متابعا أن سياسة الصندوق الحالية تركز على دعم شركات السمسرة فى ظل الظروف السيئة التى تمر نتيجة تراجع حجم التعاملات فى السوق المحلية.
وأوضح أن الصندوق قرر تحمل بعض التكاليف الخاصة بشركات السمسرة، بعد أن تم منعه من توزيع أرباح على أعضائه، وهم «شركات السمسرة – وأمناء الحفظ – وصناديق الاستثمار».
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد قررت منذ عدة أشهر منع «حماية المستثمر» من توزيع أرباح على أعضائه مثلما اعتاد لسنوات عديدة سابقة، استنادا إلى أن قرار إنشاء الصندوق، وصفه بأنه مؤسسة غير هادفة إلى الربح.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الخميس الماضى، عن فتح باب الترشيح لممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وأوضحت الهيئة، فى بيان حصلت «المال» على نسخة منه، أنه من المقرر أن يتم تقديم طلبات الترشيح مرفقة بالمستندات والإقرارات المؤيدة خلال الفترة من 8 أكتوبر المُقبل وحتى الثالثة مساءً من يوم الخميس 19 أكتوبر 2017.
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