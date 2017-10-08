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اقتصاد وأسواق
حملة قومية لزراعة النخيل والتوت والزيتون بالمدارس
الأحد 08 أكتوبر 2017 01:51 م
زيت النخيل
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زيت النخيل
الصاوي أحمد
أطلق الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حملة قومية لزراعة النخيل بالمدارس، وذلك من مدرسة الفريق عبد المنعم واصل بكفر العلو في حلوان، كبداية لتعميمها بالمدارس الأخرى.
وقام الوزيران، يرافقهما نائب محافظ القاهرة، ونائب وزير التربية والتعليم الفني، وعدد من طلاب المدرسة، بغرس فسائل النخيل والزيتون والليمون والتوت بالمدرسة، وسط ترحيب كبير من الحضور بتلك المبادرة.
وقال وزير الزراعة إن تلك المبادرة سيتم العمل على تعميمها في عدد من المدارس بالمحافظات المختلفة بالتنسيق بين وزارات الزراعة والري والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمحافظين، نظرا لأهميتها في غرس الانتماء لدي التلاميذ في سن مبكرة، ومد جسور التواصل بين التلاميذ ومدارسهم.
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