التخطيط تعتمد 67.5 مليون جنيه لإنشاء مينائي صيد

هالة السعيد

المال - خاص



وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على زيادة استثمارات ديوان عام محافظة البحر الأحمر بمبلغ 67.5 مليون جنيه كدفعة مقدمة للمرحلة الأولى لمشروع إنشاء مينائي صيد بمنطقتي شلاتين وأبورماد.



جاء ذلك في استجابة سريعة لطلب المحافظة بسرعة البدء في تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 270 مليون جنيه، يتم تمويلها على العاميين الماليين 2017/2018 والعام المالي القادم 2018/2019، وتتولى وزارة النقل ممثله في هيئة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ المشروع خلال عام واحد.



وقالت الوزيرة، إنه في ضوء عدم تطبيق النظام اللامركزي بعد، تصبح أطراف الدولة من أهم المناطق التي علينا الاهتمام بها، ومثلث حلايب وشلاتين منطقة واعدة يمكنها خلال فترة زمنية قصيرة تحقيق طفرة نمو كبيرة، وسد الفجوات التنموية التي تعاني منها.



وأكدت أن تطوير موانئ البحر الأحمر له أهداف مهمة في إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ لتصل 40 مليون طن، وتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري في عملية التنمية، مشيرة إلى أن محافظة البحر الأحمر تساهم بأكبر نسبة من القيمة المضافة المتحققة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي في إقليم جنوب الصعيد بنسبة 52%.



وأضافت أن خطة العام المالي الحالي 2017/2018 تضم استثمارات 1.6 مليار جنيه لمحافظة البحر الأحمر، وتحظى تلك المحافظة بنسبة 24.6% من جملة الاستثمارات الموجهة لتنمية إقليم جنوب الصعيد خلال العام المالي الحالي.