وزير الاستثمار تتوجه للولايات المتحدة الأربعاء

سحر نصر 66



المال - خاص :



تتوجه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، الأربعاء المقبل، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، على رأس وفد رفيع المستوى يضم محمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور محمد عمران، القائم بأعمال الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، للمشاركة فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة، عدة لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركاء مصر فى التنمية، وتلتقى مع عدد من المستثمرين، وكبرى الشركات الأمريكية، وتتحدث فى عدة جلسات رفيعة المستوى، كما ستتسلم رئاسة التجمع الإفريقى لعام 2018.



وصرحت نصر، بأن وفد مصر سيركز خلال الاجتماعات على دعم الاستثمارات، واستغلال تحسين ترتيب مصر فى تقريبر التنافسية العالمية، الذى يعد التحسن الأكبر بين الدول العربية، كما ورد فى التقرير الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى، وأوضحت أن التحسن جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى والمؤسسى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم فى أن تقفز مصر 15 مركزا، كما جاءت ضمن أفضل 50 بلدا في عدم استغلال سلطات المسؤولين الحكوميين، وتقدمت74 مركزا في المؤشرات الفرعية لمكافحة الفساد، وهو التحسن الأعلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



كما أوضحت أنه خلال اللقاءات التى سيتم عقدها مع كبار المسؤولين فى البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، سيتم مناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التي يتم تمويلها بإجمالى 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار، مقدمة من البنك الدولي لمشروعات تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات جديدة للشباب ،والمرأة ودعم مبادرة "فكرتك شركتك" عبر مؤسسة التمويل الدولية، كما سيتم عقد لقاءات مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية.



وذكرت الوزيرة، أنه سيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم انجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.



وأضافت أنه عقب انتهاء اجتماعات البنك الدولى، ستتوجه إلى نيويورك، لعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات الأمريكية، والتى تنظمها سى آى كابيتال، وغرفة التجارة الأمريكية.

