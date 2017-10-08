جهاز المشروعات يضخ 250 مليون جنيه للبنك الزراعى

المشروعات الصغيرة

أحمد الدسوقى



وقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، اليوم الأحد، عقداً مع البنك الزراعى المصرى بموجبه يحصل الأخير على 250 مليون جنيه.



ويهدف العقد إلى تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة فى الأنشطة الزراعية والحيوانية ونظم الرى، بما فى ذلك شراء الآلات الجديدة والمستعملة ورأس المال العامل.



وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، خلال التوقيع، إن العقد سيساهم فى الإنشاءات والمنشآت والمبانى والتجهيزات اللازمة للمشروعات العاملة بالقطاع الزراعى، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما والمشروعات الخاصة بتطبيق نظم الرى المعتمدة من قبل الدولة.

