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استثمار
راية تقترض 50 مليون جنيه من CIB لتطوير لذة التابعة
الأحد 08 أكتوبر 2017 01:20 م
راية
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راية
شريف عمر:
حصلت شركة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، مؤخراً، على قرض بقيمة 50 مليون جنيه، من البنك التجارى الدولى «CIB»، لتمويل التوسعات ورأس المال العامل الخاص بشركة الاتحاد للصناعات الغذائية المتكاملة «لذة»، والتى استحوذت عليها بالكامل، مطلع أبريل الماضى.
وكانت «راية» قد استحوذت على «لذة » فى صفقة بقيمة 80 مليون جنيه، موزعة ما بين 66.8 مليون قيمة الشركة، و13 مليونا ديون مستحقة عليها، وتولت شركة «سى آى كابيتال» تنفيذ الصفقة ونقل الملكية، ومكتب زكى هاشم، مهام المستشار القانونى للصفقة.
وقال مصدر فى «راية» إنها خططت بعد إتمام الاستحواذ على "لذة" لاستثمار نحو 130مليون جنيه بها وتم تدبير المبلغ من خلال قرض التجارى الدولى، بالإضافة إلى السيولة الذاتية للشركة، متابعا أن تلك الاستثمارات تم توجيهها لتطوير مصنع الأخيرة بمنطقة السادات الصناعية، ورصف الطرق وتطوير المبنى الإدارى والأعمال الكهربائية.
وتابع - فى تصريحات خاصة لـ«المال» -: نجحنا فى إعادة تشغيل مصنع «لذة» لإنتاج الخضراوات والفاكهة المجمدة، ووصلت الطاقة الإنتاجية لـ30 ألف طن سنوياً، يتم توجيه معظمها للتصدير.
ولفت إلى أن «راية» تخطط لإضافة مزيد من خطوط الإنتاج، وتسعى إلى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 65 مليون جنيه، بـ«لذة» خلال الفترة المقبلة، وعلمت «المال» أن «راية» تخطط للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية بقيمة 50 مليون جنيه، لاستكمال الخطط التوسعية.
ويشير الموقع الإلكترونى لـ«لذة» إلى تأسيسها خلال 2005، وتصدر %70 من إجمالى الإنتاج إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان عربية، والباقى للسوق المحلية.
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