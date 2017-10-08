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اقتصاد وأسواق
وزير القوي العاملة يتابع شكوى سيدة بدون عائل بإيطاليا
الأحد 08 أكتوبر 2017 01:07 م
محمد سعفان
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محمد سعفان
دعاء حسنى
أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهاته، للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بسرعة بحث شكوى المواطنة "ف.م.أ"، وإيجاد عمل لها على الفور، لعدم دخول أولادها دار الرعاية الاجتماعية، نظرًا لعدم وجود دخل لها.
وتلقي الوزير تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع الحالة الإنسانية السيدة "ف.م. أ" من محافظة الدقهلية وتقيم بمدينة المنزة - ميلانو، اتضح أنها مطلقة من المواطن "ع.ص.ع" المقيم بميلانو ولديها ثلاثة أولاد أعمار 14 و8 و6 سنوات، وتشكو من عدم قيام طليقها بمباشرة دوره بالصرف على أبنائه والضغط عليها بكل الطرق لإجبارها على العودة لمصر، وأنها معرضة لفقدان أولادها الثلاثة ودخولهم دار الرعاية الاجتماعية "الكومينيتا" طبقًا للقانون الإيطالي لعدم وجود دخل لها.
وتحرك مكتب التمثيل العمالي على الفور، بالتعاون مع القنصل أحمد الطحلاوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تؤمن عدم دخول أولادها دار الرعاية واستمرار وجودهم معها، فضلاً عن حصولها على فرصة عمل بأحد المطاعم ليكون لديها دخل يعينها على المعيشة هي وأولادها.
وزارة القوى العاملة والهجرة
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