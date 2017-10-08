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سيـــاســة
البرلمان ينتظر إرسال المالية موازنة البرامج والأداء لـ6 وزارات
الأحد 08 أكتوبر 2017 01:02 م
مجلس البرلمان 2017 2
أخر الأخبار
مجلس البرلمان 2017 2
ياسمين فواز:
تنتظر لجنة مراجعة موازنة البرامج والأداء، المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إرسال وزارة المالية الموازنة الرسمية لـ6 وزارات بنظام البرامج والأداء، تمهيدا لمراجعة التقارير ربع السنوية بها، وتشمل: التعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات، والنقل.
يأتى ذلك عقب تلقى اللجنة إخطارا رسميا من وزارات النقل والتعليم العالى والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، يؤكد الانتهاء الكامل من تطبيق نظام البرامج والأداء، وسط تجاهل وزارة الصحة تطبيقه حتى الآن، رغم مخاطبتها أكثر من مرة طوال دورى الانعقاد الماضيين.
من جانبها، أكدت النائبة سيلفيا نبيل، ورئيسة لجنة إعداد موازنة البرامج والأداء، انها تنتظر إرسال وزارة المالية لموازنة البرامج والأداء بشكل رسمى إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، مضيفة أن «المالية» ما زالت تراجع موازنة الوزارات التى طبقت البرامج والأداء، لمقارنة الأرقام الموجودة بالموازنة التقليدية مع النظام الجديد.
وتقوم تلك الموازنة على الاهتمام والتركيز على الإنجازات التى تتم، وتُعتمد لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات، ومن ثم فموازنة البرامج والأداء تهتم بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الإنفاق.
وتلقى موازنة البرامج والأداء الضوء على العمل الذى تم أو الخدمة التى أُنجزت للتأكد من أن النتائج التى تحققت توازى ما كان مخططا له، وما إذا كانت التكاليف مناسبة أو مرتفعة، مما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط.
وأشارت سيلفيا، فى تصريحاتها لـ«المال»، إلى أن الوزارات الست انتهت فعليا من تطبيق النظام الجديد على كل هيئاتها، وأن «التعليم العالي» اعتمدت كل الجامعات، بالإضافة إلى التعليم بمديرياته، والنقل بهيئاته المختلفة وغيرها.
وأوضحت أن اللجنة بصدد الانتقال من مرحلة تطبيق النظام الجديد على موازنة الوزارات إلى مراجعة تقارير الأداء ربع السنوية بالتعاون مع وزارة التخطيط، لافتة إلى أن منشور المالية القادم سيتضمن 7 وزارات جديدة، منها: التموين والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط، وأنها ستعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال العام المالى 2018/2019.
وعن رفض وزارة الصحة تطبيق النظام الجديد، قالت سيلفيا: «لن نخاطب الوزارة مرة أخرى، وسيتم إلحاقها ضمن منشور «المالية» أيضا إضافة إلى الوزارات الجديدة».
كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أعلن عن انطلاق دورات تدريبية للعاملين بالحكومة حول موازنات البرامج والأداء، والتى تهدف لتنمية مهارات العاملين فى مجال إعداد موازنة البرامج والأداء وتزويدهم بالخلفية العلمية لمفهوم ومقومات موازنة البرامج ومعايير التقييم.
جدير بالذكر أن الحكومة تسعى للتحول إلى موازنة البرامج والأداء بحد أقصى قبل إعداد موازنة العام المالى 2019-2020، وهو ما تسعى له «التخطيط» فى الوقت الراهن بالتعاون مع باقى الوزارات.
البرلمان
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