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مطروح: تجهيز 10 شاشات عرض لمتابعة مباراة مصر والكونغو
الأحد 08 أكتوبر 2017 01:00 م
شاشات عرض بمرسى مطروح
أخر الأخبار
شاشات عرض بمرسى مطروح
معتز محمود
وجه اللواء علاء لأبو زيد، محافظ مطروح، بإقامة عدد من شاشات العرض بجميع مدن المحافظة الثمانية، لمتابعة مباراة مصر والكونغو الليلة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.
وأضاف أبو زيد، في بيان تم نشره صباح اليوم، أنه من المقرر إقامة 3 شاشات عرض عملاقة بمدينة مرسى مطروح، وشاشة بكل مدينة من مدن المحافظة السبع الأخرى، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لمشاهدة المباراة، وتشجيع المنتخب الوطنى.
وأوضح أبوزيد أنه سيتم وضع الشاشات فى مراكز الشباب والنوادى، مع توفير كل الاحتياجات اللازمة.
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