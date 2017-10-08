التنمية الصناعية تطرح 8 ملايين متر على شركات المطور الصناعي

وزارة الصناعة والتجارة

عمر سالم:



طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة 8 ملايين متر مربع على شركات المطور الصناعى بمحافظتى الشرقية والمنوفية لترفيقها لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأبرزها الغذائية والهندسية وغيرها من الصناعات المهمة.



وكشف مصدر مسئول فى الهيئة فى تصريحات لـ«المـال» أن الكراسة ستتاح لشركات المطور الصناعى بداية من اليوم وحتى نهاية شهر أكتوبر الجارى، متوقعاً وجود منافسة كبيرة من شركات المطور الصناعى على الطرح الجديد.



وأشار إلى أن الأراضى ستُوزَّع بواقع 4 ملايين متر مربع فى مدينة السادات بالمنوفية ومثلها 4 بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أن الطرح هو الثانى لشركات المطور الصناعى منذ 2007، ويعمل فى السوق المحلية نحو 9 شركات للمطور الصناعى موزعة بالسادس من أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان.



وأوضح المصدر أن شركات المطور الصناعى ستقوم بترفيق الأراضى فقط دون إنشاء المصانع، لافتاً إلى أنه سيتم اختيار العروض الأقل فى سعر المتر المرفق.



وتستعين الهيئة بشركات المطور الصناعى أيضًا فى عملية طرح المجمعات الصناعية بالصعيد، لا سيما أن الأولى تخطط لطرح 8 مجمعات صناعية جاهزة، بالمرافق والتراخيص للصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى.



ولفت إلى أن الهيئة تدرس الأراضى والإمكانيات المتاحة بالصعيد للاستقرار على أماكن طرح المجمعات الجديدة خلال الفترة المقبلة وذلك لتنمية مناطق الصعيد بعد طرح 7 مجمعات بالصعيد منذ منتصف 2017 وحتى الآن.



يشار إلى أن التنمية الصناعية أجلت طرح الأراضى لشركات المطور الصناعى خلال الفترة الماضية لحين الانتهاء من بعض الضوابط لضمان عدم مغالاة شركات المطور الصناعى فى رفع أسعار الأراضى على المستثمرين.



فى سياق مختلف، كشف المصدر أنه تم تأجيل تلقى العروض المالية والفنية من شركات المطور الصناعى، للمنافسة على إنشاء 3 مجمعات صناعية فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم لنوفمبر المقبل بدلاً من مطلع أكتوبر الجارى.



وأضاف أن عدد الشركات التى اشترت كراسة الشروط تتعدى 6 وأن تأجيل تلقى العروض جاء بناء على طلب الشركات لدراسة العروض الأفضل لتقديمها وأن التأجيل هو الأخير من نوعه لا سيما أنه تم إرجاء التلقى مرة من قبل.



وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بداية العام الحالى عن سعى الوزارة إلى طرح 8 مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد على المطورين الصناعيين، تم طرح 4 منها فى المرحلة الأولى فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط، فيما تم تأجيل طرح مجمع أسوان إلى أجل غير مسمى.



وتضم المجمعات الثلاثة نحو 600 وحدة صناعية، موزعة بواقع 200 وحدة فى كل محافظة، وسيتم تخصيصها لصالح مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



ومن المقرر أن تقوم كل محافظة بتحديد نوعية الأنشطة الصناعية التى سيتم تخصيص وحدات لها، على أن تكون الأولوية للصناعات الغذائية.