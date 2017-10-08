الشرقيون للتنمية العمرانية تستثمر 450 مليون جنيه بمول سايد ووك

محمد محمد فريد خميس الشرقيون للتنمية



المال - خاص :



أكد محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة، والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، أن شركته تعتزم البدء فى تنفيذ أول المشروعات الخدمية الكبرى بمنطقة المثلث الذهبى بالتجمع الخامس، وهو مول سايد ووك، على مساحة 6000 متر، بالشراكة مع شركة بي تو بي للاستثمار والتسويق العقاري.



وأضاف أن حجم استثمارات المول المبدئية تتخطى 450 مليون جنيه، ويضم مسطحات تجارية ووحدات إدارية، مشيرا إلى أن المشروع يسهم فى إحياء المنطقة، ويحفز الشركات نحو ضخ المزيد من الاستثمارات بها .



ولفت إلى أن الشركة مهتمة بالحصول على قطع أراض ضمن المطروحة حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام البيع .



وأوضح أن الشرقيون للتنمية العمرانية تستعد لإطلاق مشروع منتجع سكنى سياحى متكامل، على مساحة 50 فداناً بالساحل الشمالى خلال 2018، لافتا إلى أن الشركة أوشكت على الانتهاء من إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمشروع، ويتم إعداد التصميمات .



يتيح المشروع وحدات بمساحات صغيرة تبدأ من 80 مترا بسعر تنافسى يبدأ من 800 إلى 900 ألف جنيه، وتستهدف الشركة من خلاله تلبية احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء .



وكشف أن الشركة استعانت بالمكتب الاستشارى " Azor " لتصميم المشروع، وسيتم تنفيذه على مصاطب «تبادلية»، بحيث تتمتع جميع الوحدات بإطلالة غير تقليدية على البحر والشاطىء الرملى، ويتسم المشروع بواجهة بحرية بطول 350 مترا، ومن الستهدف تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال عامين من تاريخ البدء فى الأعمال الإنشائية .



تنفذ الشركة عدة مشروعات، منها هليوبوليس هيلز بجوار جمعية عرابى بالعبور، والكوربة ريزيدنس مصر الجديدة، والبارون سيتى بالطريق الدائرى، وأورينتال كوست مرسى علم، وفندق سيتى بيزنيس هوتيل بالعاشر من رمضان، وفندق لابلايا بمارينا الساحل الشمالى، والبارون مول بالقطامية، وفاميلى سنتر الذى يقع على طريق الإسماعيلية .



