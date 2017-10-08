كيان إيجيبت تدشن منطقة لوجستية بالإسكندرية

السوق المحلية مؤهلة لاستقطاب الاستثمار فى «الكهربائية»





مركز رئيسى لاسكودا فى أبورواش باستثمارت 2 مليون دولار





تفعيل «المركسور» يتيح فرص تصدير مكونات وسيارات لأمريكا اللاتينية





طرح فولكس فاجن T-Roc وسيات أرونا وسكودا كودياك وأودى Q1 خلال 2018





افتتاح مركز خدمة متكامل لأودى بالإسكندرية بتكلفة 40 مليون جنيه

شريف عيسى:

قررت كيان إيجبت تدشين منطقة للخدمات اللوجستية الحرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15 مليون جنيه.

وقال كريم نجار، المديرالتنفيذى بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، والمساهم الشريك بكيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء فولكس فاجن وأودى وسيات والمستورد الحصرى لسكودا، لـ«المال»، إن الغرض من تلك المنطقة، تدشين منطقة لوجستية بغرض تحزين السيارات المستوردة، وتصدير مكونات لمصنعى السيارات، وتصدير سيارات كاملة من علامتى سيات وسكودا لدول الجوار والتى لا يتواجد وكيل لتلك العلامات والتى من أبرزها ليبيا والسودان.

وتوقع نجار أن تنتهى إجراءات تأسيسها، وإنهاء أعمال البناء بها وتأهيلها تمهيدًا لبدء عمليات التخزين، والتصدير، بحلول الربع الأول من 2018.

وأشار إلى أن كيات تجرى حالياً مفاوضات جادة بكل من المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء BMW، ومينى، والشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا»، بهدف بدء تصدير مكونات لفولكس فاجن، والاستفادة من خطوط التجميع التابعة للمجموعة البافارية فى تجميع طرازات لسيات.

ورهن نجار بدء عمليات التجميع فعلياً لإحدى طرازات سيات، بصدور قانون إستراتيجية صناعة السيارات، ومكوناتها والمعروض حالياً بمجلس النواب.

كما أشار إلى أن توقيع تفعيل اتفاقية المركسور مع أمريكا اللاتينية تستفتح آفاق وأسواق جديدة مثل البرازيل، والأرجنتين، لتصدير مكونات وسيارات لتلك الأسواق، ما يمهد الطريق أمام المستثمرين لزيادة حجم الإنتاج دون الاكتفاء بالسوق المحلية.

ويتكون تجمع المريكسور من أربعة دول «البرازيل، والأرجنتين، وباراجواى، وأوروجواى، ويعتبـر من أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم إذ يأتى فى المرتبة الرابعة من الأهمية الاقتصادية بعد كل من الاتحاد الأوروبى، والنافتـا، والآسيان.

وعن خطط توسعاته خلال 2018 بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، قال نجار، إن الشركة تستهدف طرح فولكس فاجن T-Roc الجديدة كلياً، والمنتمية لفئة السيارات كروس أوفر، خلال النصف الأول، مؤكداً أنه لا توسعات جديدة للعلامة التجارية مع اكتفاءه بالمراكز الخدمة وسبكة الموزعين التابعة لـ VW.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة التركيز على طرازى تيجوان، وباسات، على حساب باق الطرازات من جولف، وجيتا، بعد أن أصبحت أسعارهما غير قادرة على المنافسة مع قرارات التعويم.

وكشف نجار عن استهدافه تدشين مركز خدمة متكامل أودى بالإسكندرية، بالتعاون مع شركة الطارق للسيارات وللتجارة، بتكلفة تقدر بـ 40 مليون جنيه، المقرر أن يضم صالة عرض، ومركز صيانة، ومنفذ بيع قطع غيار، على أن يفتتح خلال الربع الأول على أقصى تقدير.

وتابع، أن المصرية وأوتوموتيف تدفعان بطرازين جديدين، خلال الفترة المقبلة، الجيل الثانى من A5، بداية 2018، وQ1 الجديدة كلياً خلال الربع الأخير من العام المقبل، على أن يركز على طراز Q2، بالدفع بكميات أكبر مع تزايد الطلب عليها.

كشف النجار عن أنه يسعى خلال العام المقبل لضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع سيات، بشركة كيان إيجيبت، تزامنًا مع استكمال التوسعات التى تستهدفها الشركة بمركزها المتكامل بأبو رواش، الذى افتتحت المرحلة الأولى منه خلال الربع الأول من العام الجارى.

وقال نجار أن خطة سيات تستهدف استكمال المركز الرئيسى بأبو رواش، عبر ضخ استثمارات بقيمة 40 مليون جنيه، بإجراء توسعات بمركز الصيانة، بالتزامن مع طرح أتيكا، والتوسع فيها مستقبلاً باستيراد كميات أكبر، ومع استهداف كيان طرح أورنا الجديدة كلياً، خلال النصف الأول من 2018.

وعن سكودا، قال إن وفدًا من الشركة العالمية، زار خلال الفترة الماضية للشركة، والاستقرار على أن يكون مقر سكودا الرئيسى بأبو رواش بالقرب من مقر سيات، مؤكداً على عزمه ضح استثمارات بقيمة 2 مليون دولار لتدشين مركز متكامل للعلامة التشيكية.

وأشار إلى أن سعى كيان لطرح كودياك الجديدة كلياً، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، خلال النصف الأول من 2018، وضم موزعيين جدد لكيان – سكودا فى كل من الدلتا والصعيد لتولى مهام المبيعات والصيانة.

وألمح نجار إلى وجود مفاوضات حالية مع فولكس فاجن جروب، وكيان للتجارة والاستثمار للاستحواذ على العلامات الفارهة التابعة للمجموعة، خاصة وأنها يجب ان تكون تابعة لوكيل واحد، مع محدودية مبيعاتها بالسوق المحلية.

وكشف عن استهداف VW Group الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى %5 من مبيعات الإجمالية لسوق الملاكى بحلول العام المقبل، من العلامات التابعة به سواء فولكس فاجن وأودى وسيات وسكودا، ما يقرب من %10 من مبيعات الطرازات المستوردة كلياً.

وبين أن الخطط التسويقية لكيان تستهدف المشاركة فى الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للسيارات »أوتوماك – فورميلا«، بطرازى سيات أورنا، وسكودا كودياك.

كما طالب الدولة بضرورة تبنى رؤية تستهدف تطوير البنية التحتية بهدف تمهيد الطريق أمام الوكلاء، لطرح الطرازات الكهربية، لا سيما فى ظل إعلان كبار مصنعى السيارات عن تبنى خطة تستهدف تحويل %30 من إنتاجهم للسيارات الكهربائية بحلول 2020، لتصل تلك النسبة إلى %100 بحلول 2030.

وأضاف إلى أن مصر لديها فرصة قوية لجذب المصنعيين العالميين، للمساهمة فى تطوير البنية التحتيتة لاستقبال السيارات الكهربائية، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة بداية ومركز لاستخدامها.

كما توقع ان تصل إجمالى السيارات الملاكى المباعة المرخصة نهاية العام الجارى إلى 80 ألف سيارة، منها %60 مستورد، و%40 مجمع محلياً، على أن تصل إلى 100 ألف وحدة نهاية 2018.