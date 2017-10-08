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بورصة وشركات
البورصة تخاطب 14 شركة بسرعة قيد تعديل رأس المال
الأحد 08 أكتوبر 2017 12:32 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
قررت لجنة قيد البورصة المصرية مخاطبة 14 شركة غير ملتزمة بسرعة قيد أسهم الزيادة المجانية والنقدية وكذلك تخفيض رأس المال.
وطالبت اللجنة الشركات بموافاة البورصة، خلال أسبوع من تاريخ إخطارها، بمبررات التأخير عن قيد الزيادة وذلك للإفصاح عنها للمتعاملين.
وقالت اللجنة إنه فى حال عدم التزام الشركة بالرد خلال المهلة المحددة يتم عرض موقف هذه الشركات على لجنة القيد للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة مع إحالة هذه الشركات للهيئة العامة لرقابة المالية لإعمال شئونها.
وضمت الشركات التي استنفدت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة المجانية: "العربية للخزف - سيراميكا ريماس، وبنك البركة – مصر، وبنك الاتحاد الوطني – مصر، والنصر للأعمال المدنية، والمجموعة المصرية العقارية، وأكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون"، والدلتا للتأمين".
وشملت الشركات التي استنفدت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة النقدية: "مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، وبلتون المالية القابضة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، ومصر للأسمنت قنا".
أما الشركات التي استنفدت المهلة الممنوحة لها لقيد تخفيض رأس المال فضمت كلا من: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وسامكريت مصر "مهندسون ومقاولون".
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