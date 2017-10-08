مصر تدين الهجوم الإرهابي على قصر السلام بجدة

وزارة الخارجية



سمر السيد



أدانت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، الهجوم الإرهابي على نقطة الحراسة التابعة للحرس الملكي أمام قصر السلام في جدة، مما أسفر عن استشهاد ضابطي أمن وإصابة 3 آخرين.



وأعربت الخارجية في بيانها عن خالص تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وأكد البيان تضامن مصر ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية، وما تتخذه من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات الإرهابية وحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتضافر جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.