علامات سيارات ألمانية تعترض على زيادات الجمارك

الرسوم الجمركية على السيارات

شريف عيسى:



اعترض كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، على خطاب مصلحة الجمارك بفرض زيادات على جمارك السيارات الألمانية تصل إلى %30. وقال النجار إن القرار يعد استمراراً فى السياسة التعنتية، التى تتبعها الجمارك تجاه العلامات الألمانية، التى بدأت منذ تطبيق الأسعار الاسترشادية.



وأرسلت مصلحة الجمارك منشورًا بتحسين سعرى للعلامات الألمانية، يتضمن زيادة فى القيمة الجمركية، لكل من سيارة بى إم دابليو، ومرسيدس، وأوبل، وفولكس فاجن، وأودى.



وتضمن المنشور زيادة فى قيمة الجمارك المحصلة على طرازات العلامات الألمانية الخمس، بنسبة من 10 إلى %30، حسب التجهيزات التى تتمتع بها السيارة.



وقال مصدر لـ«المال» إن البيان طالب وكلاء العلامات الألمانية بتقديم فاتورة بأسعار السيارات، دون الكماليات التى تتمتع بها، على أن تقدم أسعار الكماليات منفردة.



وأكد كريم أن الزيادة تأتى فى الوقت الذى يترقب فيه وكلاء العلامات الأوروبية بصفة عامة، والألمانية بصفة خاصة، تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية مطلع العام المقبل، التى تشمل تخفيضاً على السيارات الأوروبية، موضحاً أن مثل هذه الإجراءات من شأنها التأثير على أسعار السيارات، ومن ثم إقبال المستهلك على الشراء.



وأوضح أن سوق السيارات تعانى حالياً العديد من الأزمات، والتى من بينها التراجع الكبير فى أداء المبيعات الإجمالية بنسبة تقترب من %50، تأثرا بقرار البنك المركزى الصادر فى 3 نوفمبر بتحرير أسعار الصرف.



وكشف نجار عن عقد وكلاء العلامات الألمانية اجتماعات مع مصلحة الجمارك، للحيلولة دون تطبيق هذا المنشور، لما سوف يسببه لها من أضرار.



وأكد مصدر بإحدى العلامات الألمانية، أنه من الصعب تقديم فواتير تتضمن أسعار السيارات دون كماليات، منوهاً بأن المنشور بمثابة إجهاض للمحاولات التى تجرى حالياً لتثبيت الأسعار لدفع حركة البيع.



وأضاف أنه حال فشل التوصل لحل مع الجمارك، سيتم تصعيد الأزمة لكل من السفارة الألمانية، ومجلس الأعمال المصرى الألمانى.