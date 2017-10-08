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بنـــوك
6 بنوك تمنح العامة للبترول 2.3 مليار جنيه
الأحد 08 أكتوبر 2017 12:07 م
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
محمد سالم:
وقعت الشركة العامة للبترول «GPC»، نهاية الأسبوع الماضى، العقود النهائية مع تحالف مصرفى يضم 6 بنوك محلية، للحصول على قرض بقيمة 2.3 مليار جنيه، بغرض تمويل أنشطتها فى مجال التنقيب، وحفر آبار البترول والغاز.
قال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات لـ «المال»، إن التحالف المصرفى المرتب للصفقة يضم كل من ( الأهلى، مصر، العربى الإفريقى الدولى، SAIB، المصرى الخليجى، والإتحاد الوطنى)، مشيرا إلى أن التمويل لا يتضمن شرائح بالعملات الأجنبية، ويصل الأجل الزمنى إلى 7 سنوات.
وتتضمن إستراتيجية «جى بى سى» - حسب ما يذكر موقعها الإليكترونى- خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018 تنفيذ استثمارات بنحو 1.885 مليار جنيه، تتوزع بواقع 99.3 مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد والابتكار، و1.757 مليار جنيه لاستكشاف وحفر الآبار، بالإضافة لنحو 29 مليونًا لمشروعات الأمان.
وتمتلك «جى بى سى» نحو 25 حقلا، تقع فى محيط مناطق امتياز الشركة الذى يقدر بمساحة 17.7 ألف كيلومتر، منها 17 حقلًا بالصحراء الشرقية، بطول يتجاوز 200 كم، و5 حقول بالصحراء الغربية، و3 حقول بسيناء، بالإضافة لمناطق امتياز الشركة بخليج السويس.
وتتضمن خطة عمل الشركة خلال العام المالى الحالى، إنتاج 59.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والغاز والمكثفات، بواقع 53 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، و29.5 مليون متر مكعب من الغاز، و360 ألف برميل من المكثفات.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تقرير لها، إن «جى بى سى» أضافت احتياطيات تقدر بنحو 17.4 مليون برميل زيت خام، و27.4 بليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، نتيجة للاكتشافات الجديدة، والدراسات الفنية، وإعادة تقييم مناطق الشركة.
كانت الشركة قد أعلنت قبل أسابيع عن مزايدة عالمية لإبرام اتفاقية خدمات استكشافية وإنتاجية بمناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض يوم 28 ديسمبر 2017.
وقالت إن المناطق المعروضة للبحث والاستكشاف «منطقة وادى دارا بمساحة إجمالية 50 كيلومترا مربعا تقريبا، وقطاع جى (G ) بمنطقة غرب غارب البرية، بمساحة إجمالية 20 كيلومترا مربعا تقريبا».
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