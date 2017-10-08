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بورصة وشركات
القاهرة للأدوية تعلن عن توزيع نقدى بـ2.5 جنيه للسهم
الأحد 08 أكتوبر 2017 11:46 ص
شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
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شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
رجب عزالدين
أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن توزيع نقدى بقيمة 2.5 جنيه للسهم، ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة الإثنين الموافق 23 أكتوبر.
ومن المقرر بدء صرف التوزيع اعتبارا من يوم 26 من الشهر الحالى، وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد.
وأظهرت القوائم المالية للشركة، ارتفاع صافي الربح خلال العام المالي 2016-2017 إلى 97.8 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 51.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 119.48 مليون جنيه، موزعا على 11.95 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
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