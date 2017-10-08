لجنة الوحدات تنظم ندوة لمناقشة العوارية العامة والقانون الإنجليزي

الاتحاد المصري للتأمين

الشاذلي جمعة:



تنظم لجنة التأمين البحرى «وحدات» بالاتحاد المصرى للتأمين، ندوة الجارى، لاستعراض أنشطتها خلال العام الماضى.



وقال نظمى حسين، مديرعام إعادة التأمين البحرى بشركة «مصر للتأمين» ورئيس اللجنة، إن كلا من الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، ناشدا عملاء التأمين إعادة تقييم أصولهم وتعديل مبالغ التأمين فى الوثائق، لتجنب تطبيق شرط النسبية عليها، لافتا إلى أن الندوة ستناقش أيضا تعديلات وإضافات شروط «العوارية» العامة فى حوادث أجسام السفن والبحرى بضائع، والتى طبقت فى مارس الماضى.



وأوضح أن الموضوع الثانى والذى سيقدمه شريف محسن، نائب رئيس اللجنة، ومدير إدارة التأمين البحرى بشركة «المهندس للتأمين» وهو القانون الإنجليزى للتأمين البحرى، والذى تم تطبيقه نهاية العام الماضى، ويسرى على جميع اتفاقيات إعادة التأمين البحرى النسبية، والاختيارية.



وأضاف أن أبرز الملفات التى ناقشتها اللجنة خلال الفترة الماضية، هى قرار البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر الماضى، بتحرير سعر الصرف، بصورة كاملة «تعويم الجنيه» وتأثير ذلك على قطاع التأمين وأهمية قيام العملاء بإعادة تقييم أصولهم، كى يحصلوا على قسط عادل وكاف للخطر دون تطبيق شرط النسبية عليهم فى حال اختلاف القيمة الدفترية للخطر فى وثيقة التأمين عن قيمته السوقية بعد التعويم، وبالتالى لن يكون التعويض كافيا بالنسبة للعميل لتعويض خسارته ما لم يقم بإعادة تقييم أصوله وزيادة مبلغ التأمين بما يتوافق مع قيمة الأصل السوقية الحالية.