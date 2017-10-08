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بورصة وشركات
البورصة تمهل 9 شركات أسبوعين لتدشين موقع إلكتروني
الأحد 08 أكتوبر 2017 11:36 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
قررت لجنة القيد بالبورصة إعادة مخاطبة 9 شركات بضرورة الانتهاء من إنشاء موقع إلكترونى، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ مخاطبة الشركة بقرار لجنة القيد.
وطالبت اللجنة، أن يتضمن الموقع جزءًا خاصًا لعلاقات المستثمرين، يشمل المحتويات الصادرة من لجنة القيد بتاريخ 20/02/2013.
وضمت الشركات التي خاطبتها البورصة كلًا من: "بى آى جى للتجارة والاستثمار، وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، وبورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، والورق للشرق الأوسط – سيمو، ومطاحن مصر الوسطي، وأسمنت سينا، ونايل سيتي للاستثمار، والشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، والعبوات الدوائية المتطورة".
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