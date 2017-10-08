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بورصة وشركات
البورصة تصعد مع تعاملات الأحد الصباحية
الأحد 08 أكتوبر 2017 11:20 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 13960 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.40% عند مستوى 809 نقاط، حتى الساعة 10:30.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى، قبل إجازة الخميس، على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.54% وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية والعربية.
وهبط egx30 بـ0.54% عند 13854 نقطة، بينما صعد egx70 بـ1.50% عند 796 نقطة، وصعد EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.94% عند مستوى 1785 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.51% عند مستوى 2333 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.21% عند مستوى 12829 نقطة.
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