البورصة تصعد مع تعاملات الأحد الصباحية

رجب عزالدين





افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 13960 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.40% عند مستوى 809 نقاط، حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى، قبل إجازة الخميس، على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.54% وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية والعربية.

وهبط egx30 بـ0.54% عند 13854 نقطة، بينما صعد egx70 بـ1.50% عند 796 نقطة، وصعد EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.94% عند مستوى 1785 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.51% عند مستوى 2333 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.21% عند مستوى 12829 نقطة.