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مراجعات متقاطعة عن حرب أكتوبر 1973
الأحد 08 أكتوبر 2017 10:57 ص
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بادئ ذى بدء، أن أعظم ما فى حرب أكتوبر.. ثأرها لهزيمة يونيو، إذ لولاها كضرورة للحيلولة دون تثبيت انتصار لا تستحقه إسرائيل قبل ست سنوات وأربعة شهور، لأمكن القول إن النتائج الإستراتيجية عن خوضها.. لا تزال بحاجة إلى مراجعات للسياسات والمواقف التى أعقبتها منذ منتصف السبعينيات إلى اليوم، ذلك دون تخطئة السلام كغاية نهائية.. تفرضها نتيجة الحرب بلا غالب أو مغلوب.. إلا أن الثأر المصرى من الصهيونية الدولية المدعومة من الغرب.. يعتبر بمثابة نصر مؤزر للمصريين كان من الصعب أن تسمح به الإمبريالية الغربية لمصر «الناصرية» التى وإن أتاحت قبل أفولها 1970 كل الطرق مفتوحة سلماً أو حرباً، إلا بقبول الولايات المتحدة وجود سياسة لولبية بديلة ومغايرة..
نجحت مصر «الساداتية» فى مباشرتها خلال خطوط متعرجة.. لا تستقيم إلا سرعان ما تتعرج من جديد- خطوتان للأمام وخطوة للخلف- لتوظيف الحرب المحدودة فى 1973 من أجل الحراك السلمى لتسويات سياسية استغرقت الفترة من يناير 1974 إلى مارس 1979، ولا بأس بالمطلق إلا أن يكون ذلك على حساب المكتسبات الشعبية للصناع الحقيقيين للنصر.. الذى تذوق غيرهم ثماره- وإلا أن يكون ذلك من أجل تأليه زعيم جديد.. يدفعه الشبق لتبوأ هذه المكانة إلى عدم التروى فى توظيف عناصر القوة المصرية من أجل سلام عادل وشامل.. لا يحمل- كالحاصل- بذور نزاعات استراتيجية، سرعان ما تفاقمت مع غياب دور مصر العربى والإقليمى لنحو أربعة عقود تالية، وعلى النحو المشهود فى المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة من فوضى دموية عارمة، من الطبيعى لضبطها..
السعى نحو مراجعات لمجمل السياسات المصرية التى أعقبت الحرب فى 1973، سواء من حيث أولوية وحدة العمل العربى المشترك أو عن العلاقات مع الغرب التى من المرجح عندئذ أن ترتقى من خلالهما مدخلة من مخرجات دور مصر الدولى والإقليمى، والعكس صحيح، الأمر الذى يتوازى بالفعل مع ترميم مصر لعلاقاتها الدولية شرقاً وغرباً، ومع الدول الخليجية، وفى استعادة وضعيتها المركزية بالنسبة للمسألة الفلسطينية، ناهيك عن دورها المحورى لمكافحة الإرهاب داخل الإقليم وخارجه، ذلك دون استثناء تحديات التنمية الاقتصادية فى الداخل.. التى ساهم فى تفاقمها سياسات الانفتاح بعد حرب 1973.. التى استبدلت شرعية أكتوبر اللاحقة بمشروعية منصرمة ليوليو على نحو غير متدرج أفضى إلى إرباك الانتماءات الأيديولوجية من ناحية ومن تعقيدات الثنائية العسكرية- المدنية من ناحية أخرى.. فيما تسعى الأوليجاركية المالية من جانب ثالث إلى احتواء ما سبق من مسائل اجتماعية وسياسية فى حزمة واحدة.. عجزت عن مباشرتها على النحو المشهود منذ العام 2011، وإن مازالت على إصرارها الحفاظ/ وعلى استعادة مراكزها السابقة والبناء عليها، ما قد يعيد شرعية أكتوبر- المستظلين بها منذ أربعة عقود ونيف- إلى المربع الأول من جديد ذلك فيما المعركة السياسية- الاقتصادية والاجتماعية مازالت مستمرة إلى أن تتضح معالم ما تسمى «صفقة القرن»- مجهولة التفاصيل حتى الآن إلا لماماً- وحيث من المرجح أن تكون آخر الإرهاصات المحلية والإقليمية والدولية عن حرب أكتوبر 1973، ومراجعاتها المتقاطعة.
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