رسميا.. كوستاريكا ثاني المتأهلين عن أمريكا الشمالية

كوستاريكا ثاني المتأهلين عن أمريكا الشمالية

علي المصري:



تأهَّلت كوستاريكا إلى كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما سجَّل كيندال واستون، هدفًا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتتعادل بهدف لكل فريق أمام منتخب هندوراس، وتحقق النتيجة الكافية للصعود، صباح اليوم الأحد.



وبات بذلك منتخب كوستاريكا، الذي بلغ دور الثمانية في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ثاني المتأهلين من اتحاد أمريكا الشمالية، والوسطى، ودول الكاريبي "الكونكاكاف" بعد المكسيك المتصدرة.



وأصبح المنتخب الكوستاريكي، المتأهل رقم 13 للمونديال، بعدما حجز المنتخب الروسى، أولى المقاعد، بصفته الدولة المستضيف، دون خوض التصفيات، فيما وصلت منتخبات بلجيكا وألمانيا "حامل اللقب" وإسبانيا وإنجلترا عن أوروبا، والمكسيك عن أمريكا الشمالية، وإيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية عن آسيا، والبرازيل عن أمريكا الجنوبية، ونيجيريا عن أفريقيا، إضافة لكوستاريكا.



وتتأهل أول 3 منتخبات في تصفيات الكونكاكاف إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع سوريا، أو أستراليا في مواجهة فاصلة على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.



وبدا أنَّ كوستاريكا، تلعب من أجل التعادل في مباراة تم تأجيلها لمدة 24 ساعة؛ بسبب عاصفة مدارية وسقوط أمطار غزيرة في البلاد.



لكن هندوراس، تقدَّمت بهدف بعد مرور 66 دقيقة عن طريق إيدي هرنانديز، بضربة رأس من مدى قريب، ولم ترد كوستاريكا بقوة، لكنَّها كانت محظوظة في إدراك التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق واستون، بعد كرة عرضية من برايان رويز.



وفي الجولة الأخيرة من التصفيات ستلعب هندوراس على أرضها مع المكسيك يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي كوستاريكا مع بنما، وتسافر الولايات المتحدة للعب في ضيافة ترينيداد وتوباجو.



ولدى الولايات المتحدة 12 نقطة وتحتل المركز الثالث، وتبدو مرشحة للتأهل مباشرة لكأس العالم، بينما لا تزال هناك فرصة أيضا لبنما وهندوراس، ولكل منهما 10 نقاط.