الرئيس: تطوير شبكة الطرق ضرورة لدعم التنمية.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأحد، 8 أكتوبر.



أخبار مصر



– السفير السويسرى: ملتزمون بدعم مصر



– الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. خلال ساعات



الأهرام



– الرئيس: تطوير شبكة الطرق ضرورة لدعم التنمية



– سحر نصر تطلق منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا



– وثائق التأمين المتناهى الصغر تسهم فى تحقيق الشمول المالى



– قانون الغاز فى ورشة عمل غدا



– اعتقال زعيم داعش فى غزة وإرهابيين من «أكناف بيت المقدس»



– تهنئة للسيسى من خليفة بذكرى انتصارات أكتوبر



– كرم جبر: الجيش وقف مع الشعب فى 25 يناير و30 يونيو



– السفير السويسرى: ملتزمون بدعم مصر



– 1100 محضر لحرق قش الأرز بالدقهلية



الجمهورية



– 57 سفينة عبرت القناة



– قبل ساعات من حسم معركة اليونسكو لصالح مرشحتنا.. فضيحة دولية جديدة لـ قطر “تميم”



– الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. خلال ساعات



– سدان لحماية طرة وزهراء المعادي من السيول



– الأطباء تطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي في “الإهمال الطبي”



– 1.3 مليار جنيه مساعدات بنك ناصر للفقراء والمرضي



– تنتظرهم القوي العاملة حتي الخميس مكافأة 2300 جنيه