درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8 أكتوبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد.



كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى اضطراب فى حالة الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 23 33



وسط الدلتا 23 33



الإسكندرية 20 30



بلطيم 21 29



مطروح 21 28



السلوم 20 27



سيوة 22 32



بورسعيد 22 29



دمياط 22 29



العريش 18 30



رفح 18 30



الإسماعيلية 21 34



السويس 22 34



رأس سدر 21 31



نخل 15 31



نويبع 24 33



طابا 19 30



كاترين 13 25



الطور 22 33



شرم الشيخ 24 35



الغردقة 23 34



مرسى علم 24 33



الفيوم 22 34



بنى سويف 19 34



المنيا 20 35



أسيوط 20 36



سوهاج 21 37



قنا 21 38



الأقصر 20 39



أسوان 21 39



أبوسمبل 20 37



الوادى الجديد 20 38



شلاتين 20 34



أبو رماد 19 33



رأس حدربة 18 32



حلايب 18 32