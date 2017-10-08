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عقـــارات
الرقابة المالية: قيد 3 شركات تقييم عقاري خلال 8 أشهر
الأحد 08 أكتوبر 2017 02:49 ص
الرقابة المالية
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الرقابة المالية
محمود زكي:
كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيد 3 شركات تقييم عقارية في الفترة من يناير إلى أغسطس 2017، بينما رتفع عدد خبراء التقييم العقاري المعتمدين من الهيئة إلى 6 مقيمين عقاريين ليصل إجمالي عدد خبراء التقييم العقاري إلى 195 خبيرا مقابل 189 خبيرا في تلك الفترة من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة عدد الوكلاء العقاريين في الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الحالي4 وكلاء ليصل إجمالي الوكلاء المقيدين في الهيئة إلى 172 وكيل عقاري مقابل 168 وكيلا في نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن التقرير الصادر عن الهيئة عن عدم قيد أي وسطاء تمويل عقاري خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 والذي يبلغ عددهم حتى أغسطس الماضي 214 وسيطا للتمويل العقاري.
الرقابة المالية
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