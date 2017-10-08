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نقل وملاحة
إيرباص تطلق أولى رحلات التاكسى الطائر نهاية 2018
الأحد 08 أكتوبر 2017 12:40 ص
شركة إيرباص
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شركة إيرباص
متابعات:
أعلنت شركة إيرباص، التى تعد واحدة من أكبر شركات صناعة الطائرات فى العالم، عن نيتها لإطلاق أول رحلة للتاكسى الطائر ذاتى القيادة لشخص واحد بنهاية عام 2018. جاء ذلك بعد انتهاء الشركة من مرحلة التشغيل التجريبى لمشروع تاكسى إيرباص الطائر «سيتى إيرباص».
ويُصنف «سيتى إيرباص» على أنه مركبة هوائية تعمل بالبطارية، قادرة على التحليق جوًا. ووفقاً لإيرباص، فإن التاكسى الطائر «سيتى إيرباص» هو مركبة هوائية تعمل بالبطارية مصممة للتحليق على طرق ثابتة مسافة تصل إلى 80 ميلاً أو 120 كيلومتر فى الساعة، كما أنها مصممة على أن تحمل 4 ركاب من الأماكن المزدحمة نحو واجهات معينة مثل محطات القطار أو المطارات.
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