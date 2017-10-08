رسميا.. غانا تحتج على حكم لقاء أوغندا وتطلب إعادته

على المصرى:







تقدم الاتحاد الغانى لكرة القدم، باحتجاج رسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد الحكم الجنوب أفريقى دانييل بينيت، ومساعديه، الذين أداروا لقاء أوغندا، الذى أقيم عصر السبت، وانتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018".





وقال بيان الاتحاد الغاني: "تقدمنا باحتجاج للفيفا على الحكم الجنوب أفريقي دانييل بينيت، ومساعديه إلدريك أديلايد، وستيف ماري؛ بسبب ما حدث في مباراتنا أمام أوغندا"، وأضاف: "تم رفع الشكوى مباشرة بعد انتهاء المباراة، وألغى بينيت والمساعدين، هدفًا صحيحًا لغانا في الدقيقة 93، ومع الإعادة التلفزيونية تبين أن الهدف كان صحيحًا، ولم يكن يجب أن يتم إلغاؤه".

وتابع: "ورفض الحكم أيضَا منح منتخب غانا ضربة جزاء، في النصف الثاني من المباراة عندما تم إسقاط لاعب الوسط فرانك أشيمبونج بمنطقة الجزاء"، وأشار: "تركت هذه القرارات الاتحاد الغاني، لتقديم احتجاج للاتحاد الدولي لفحص أدائهم"، وختم البيان: "يطلب الاتحاد الغاني من الفيفا، إمكانية النظر في إعادة المباراة من أجل تحقيق العدالة دون خوف، أو محاباة".



