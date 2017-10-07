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رياضة
الداخلية: مصر خرجت من مونديال 1994 بسبب طوبة
السبت 07 أكتوبر 2017 11:21 م
مونديال كاس العالم
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مونديال كاس العالم
أحمد الدسوقى:
دعا اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، من لا يحمل تذكرة بأن لا يأتى الى برج العرب حتى لا يحدث تكدساً، مشيرا إلى أنه سيتم غلق أبواب الاستاد غدا في السادسة مساء.
وأكد فى مداخلة تليفونية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن الداخلية لديها خطة أمنية مكثفة لتأمين الحضور الجماهيري في مباراة الغد المصيرية لمصر أمام الكونغو.
وطالب اللواء محمود الديب الجماهير بالانظباط، مشيرا الى ان مصر خرجت من تصفيات مونديال 1994 بسبب "طوبة".
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