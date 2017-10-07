الداخلية: مصر خرجت من مونديال 1994 بسبب طوبة

أحمد الدسوقى:





‏دعا اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، من لا يحمل تذكرة بأن لا يأتى الى برج العرب حتى لا يحدث تكدساً، مشيرا إلى أنه سيتم غلق أبواب الاستاد غدا في السادسة مساء.





‏وأكد فى مداخلة تليفونية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن الداخلية لديها خطة أمنية مكثفة لتأمين الحضور الجماهيري في مباراة الغد المصيرية لمصر أمام الكونغو.