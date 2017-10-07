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سيـــاســة
الشرطة البريطانية تحسم طبيعة حادث لندن
السبت 07 أكتوبر 2017 10:24 م
الشرطة البريطانية
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الشرطة البريطانية
سكاي نيوز عربية
حسمت شرطة لندن طبيعة حادث صدم سيارة عدد من المارة قرب متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية السبت، إذ أعلنت أنه غير مرتبط بالإرهاب.
وقال بيان نشرته الشرطة على تويتر إن "الحادث الذي وقع في شارع +اكزبشن رود+ في (حي) ساوث كينسنغتون لا يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب. إنه اصطدام مروري".
وأصيب 11 شخصا بعدما صدمتهم سيارة قرب متحف التاريخ الطبيعي في لندن، بحسب ما أعلنت الشرطة التي كانت قد أشارت إلى أنها أوقفت رجلا.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا مثبتا على الأرض قرب سيارة سوداء تعرض غطاء محركها إلى أضرار كبيرة.
ولا تزال الإجراءات الأمنية مشددة في بريطانيا التي شهدت خمسة هجمات إرهابية في ستة أشهر، بينها أربعة في لندن وواحد في مانشستر، أدت إلى مقتل 35 شخصا.
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