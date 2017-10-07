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اعتقال مغني راب شهير بتهمة الاعتداء الجنسي
السبت 07 أكتوبر 2017 10:13 م
اعتقال مغني راب شهير بتهمة الاعتداء الجنسي
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اعتقال مغني راب شهير بتهمة الاعتداء الجنسي
وكالات
قالت الشرطة الأمريكية إن مغني الراب الأمريكي الشهير نيللي الحاصل على جائزة جرامي اعتقل قرب سياتل، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعدما اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي عليها في حافلة سياحية.
وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إن امرأة اتصلت بخط الاستغاثة (911)؛ للإبلاغ عن تعرضها لاعتداء جنسي أثناء توقف الحافلة عند مركز للتسوق في أوبرن التي تقع على بُعد أقل من 32 كيلومترًا جنوبي سياتل، حسب "رويترز".
وأكدت شرطة أوبرن أن رجال الشرطة حققوا في بلاغ المرأة واعتَقلت نيللي قبل فجر اليوم.
واحتُجز نيللي في سجن بمنطقة دي موان التابعة لواشنطن؛ للاشتباه في ضلوعه باعتداء جنسي.
وأضاف البيان أن شرطة أوبرن ليس لديها مزيد من التفاصيل.
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